Шмыгаль о возможном снятии санкций с Табачника: Если сыграли свою роль — можно снять

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что в случаях, когда санкции сыграли свою роль, а украденные средства или ценности были возвращены, их можно отменять. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе по результатам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.

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Шмыгаля попросили прокомментировать информацию о возможном снятии санкций Евросоюза с сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра и соратников бывшего президента.

"О санкционной политике следует отметить, что Европа остается на твердых незыблемых позициях относительно поддержки Украины, в частности, и в санкционный политике. Санкции продолжаются. Что касается отдельных физических лиц, там, где санкции сыграли свою роль в отношении этих лиц, средства или ценности, которые были украдены – возвращены, конечно, там санкции могут завершать свое действие", – сказал Шмыгаль.

В то же время он подчеркнул, что это отдельная процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению, "и диалог об этом между Украиной и Европейским Союзом продолжается на совершенно профессиональном уровне, и на законодательном уровне в полной мере".

В то же время премьер заявил, что введение Евросоюзом нового глобального санкционного режима за нарушение прав человека позволит расширить санкционные списки ЕС.

5 марта 2020 года Европейский совет продлил заморозку активов 10 топ-чиновников времен Януковича, с двоих санкции были сняты.

10 февраля журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС может снять санкции с бывшего вице-премьер-министра Сергея Арбузова, экс-министра налогов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника.

Вадим Ребрина

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