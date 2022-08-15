Шмыгаль ответил на петицию с требованием вернуть в эфир Прямой, Эспрессо и 5 канал

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Государственной службе специальной связи и защиты информации совместно с Министерством культуры и информационной политики дополнительно проработать вопрос выключения из эфира телеканалов Прямой, Эспрессо и 5 канал. Так Шмыгаль ответил на петицию с требованием вернуть в эфир указанные каналы.

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Премьер напомнил, что СНБО 18 марта 2022 года принял решение "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения", которым установлено, что в условиях военного положения реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности.

Обеспечение этой политики реализуется путем объединения всех общенациональных телеканалов на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном информационном марафоне "Единые новости #UAразом".

"Учитывая общественный интерес к вопросам, затронутым в петиции, Государственной службе специальной связи и защиты информации совместно с Министерством культуры и информационной политики поручено дополнительно проработать их и о результатах Вас проинформировать", – говорится в ответе автору петиции Ирине Гандзюк.

19 марта президент ввел в действие решение СНБО, которым подчинил Зеонбуд (оператор цифрового эфирного телевидения Т2) Концерну РРТ и обязал общенациональные каналы транслировать единый марафон.

В ночь на 4 апреля Прямой, Пятый и Эспрессо были отключены от цифровой сети Т2, но они продолжают работать, в частности в Интернете.

10 мая Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что цифровой эфир Эспрессо, Прямого и 5 канала отключили во исполнение решения СНБО о трансляции общего марафона.

Вадим Ребрина

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