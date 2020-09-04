Шмыгаль прокомментировал заявление КСУ о том, что Кабмин не может ограничивать права
По мнению премьера, права и свободы граждан Украины не были нарушены с введением карантина
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство действовало исключительно в рамках законодательства, когда вводило карантин в Украине. Об этом сообщает Укринформ.
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"Мы действовали исключительно в соответствии с законодательством Украины - Конституции, закона о Кабинете Министров и закона о карантине. Также есть отдельное законодательство о введении состояния чрезвычайной ситуации в Украине", - сказал Шмыгаль.
По его мнению, права и свободы граждан Украины не были нарушены с введением карантина.
"Права или свободы людей могут нарушаться при введении чрезвычайного положения, мы не прибегали к таким кардинальным мерам. Это была сознательная позиция, чтобы не ограничивать права и свободы", - сказал Шмыгаль.
Он также отметил, что Кабмин пользовался инструментами, которыми пользовалась большинство цивилизованных стран мира.
Конституционный суд закрыл производство по постановлению Кабмина №392 о введении карантинных ограничений в связи с тем, что оно утратило силу, но подчеркнул, что Кабмин не может ограничивать конституционные права и свободы.
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