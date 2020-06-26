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Шмыгаль рассчитывает, что новый глава Минобразования проявит себя за три месяца

Шмыгаль рассчитывает, что новый глава Минобразования проявит себя за три месяца - Фото
Сергей Шкарлет (Фото: stu.cn.ua)
26.06.2020, 20:54

Премьер рассказал некоторые детали о назначении Сергея Шкарлета

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что новый и.о. Министра образования Сергей Шкарлет должен в течение трех месяцев проявить свой профессионализм. Об этом он сказал в интервью ВВС-Украина.

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У Шмыгаля спросили, как долго может оставаться Шкарлет в должности главы Минобразования.

"Парламент уже собирается идти на каникулы. А министров назначает парламент. Думаю, традиционный трехмесячный срок - это то время, за которое человек может ознакомиться с ситуацией и проявить свое видение или профессионализм в должности", - ответил премьер.

Шмыгаль рассказал некоторые детали о назначении Шкарлета, против которого выступил профильный комитет парламента.

Он повторил слова президента о том, что кандидата выдвинули ректоры вузов. "У мужчины хорошее и ясное видение, он имеет менеджерский опыт. Это были характеристики, которые ему давали собрания ведущих ректоров во время встречи с президентом", - сказал премьер.

Он заверил, что в деле с назначением Шкарлета Зеленский на него не давил.

  • О кандидатуре Шкарлета на должность главы МОН стало известно несколько недель назад. Однако вопрос назначения даже не выносили в зал Верховной Рады для голосования.
  • В научных работах Шкарлета проект false-science нашел плагиат. Это стало причиной нескольких акций протеста против его назначения.
  • Вчера Шкарлет был назначен Камбином и.о. министра образования и науки.
Вадим Ребрина
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минобразования Денис Шмыгаль Сергей Шкарлет
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