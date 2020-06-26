Шмыгаль рассчитывает, что новый глава Минобразования проявит себя за три месяца

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что новый и.о. Министра образования Сергей Шкарлет должен в течение трех месяцев проявить свой профессионализм. Об этом он сказал в интервью ВВС-Украина.
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У Шмыгаля спросили, как долго может оставаться Шкарлет в должности главы Минобразования.
"Парламент уже собирается идти на каникулы. А министров назначает парламент. Думаю, традиционный трехмесячный срок - это то время, за которое человек может ознакомиться с ситуацией и проявить свое видение или профессионализм в должности", - ответил премьер.
Шмыгаль рассказал некоторые детали о назначении Шкарлета, против которого выступил профильный комитет парламента.
Он повторил слова президента о том, что кандидата выдвинули ректоры вузов. "У мужчины хорошее и ясное видение, он имеет менеджерский опыт. Это были характеристики, которые ему давали собрания ведущих ректоров во время встречи с президентом", - сказал премьер.
Он заверил, что в деле с назначением Шкарлета Зеленский на него не давил.