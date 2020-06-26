Шмыгаль рассчитывает, что новый глава Минобразования проявит себя за три месяца

Сергей Шкарлет (Фото: stu.cn.ua)

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что новый и.о. Министра образования Сергей Шкарлет должен в течение трех месяцев проявить свой профессионализм. Об этом он сказал в интервью ВВС-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У Шмыгаля спросили, как долго может оставаться Шкарлет в должности главы Минобразования.

"Парламент уже собирается идти на каникулы. А министров назначает парламент. Думаю, традиционный трехмесячный срок - это то время, за которое человек может ознакомиться с ситуацией и проявить свое видение или профессионализм в должности", - ответил премьер.

Шмыгаль рассказал некоторые детали о назначении Шкарлета, против которого выступил профильный комитет парламента.

Он повторил слова президента о том, что кандидата выдвинули ректоры вузов. "У мужчины хорошее и ясное видение, он имеет менеджерский опыт. Это были характеристики, которые ему давали собрания ведущих ректоров во время встречи с президентом", - сказал премьер.

Он заверил, что в деле с назначением Шкарлета Зеленский на него не давил.

О кандидатуре Шкарлета на должность главы МОН стало известно несколько недель назад. Однако вопрос назначения даже не выносили в зал Верховной Рады для голосования.

В научных работах Шкарлета проект false-science нашел плагиат . Это стало причиной нескольких акций протеста против его назначения.

Вчера Шкарлет был назначен Камбином и.о. министра образования и науки.