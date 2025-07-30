Шмыгаль: Украина выплачивает зарплаты военным исключительно из собственных налогов

Министр отметил, что если в Украине смогут собирать больше налогов, то смогут платить большую зарплату военным

ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Украина финансирует заработную плату военных полностью за счет поступлений налогов в государственный бюджет. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью украинской службе британского BBC News.

"По состоянию на сегодня все, что Украина собирает, – все отдает защитникам. Сегодня Украина собирает порядка $50 млрд налогами. И это наш вклад как государства в войну. Экономика войны – это 120+ миллиардов долларов, которые тратит Россия", – сказал Шмыгаль.

По его словам, чтобы держать фронт, Украина должна тратить не меньше.

"Если мы хотим выигрывать, должны тратить больше. Из 120 млрд 50 плюс дает Украина, 60-70 дают партнеры. Мы и на "Рамштайн" об этом говорили, что на следующий год Украина будет нуждаться в $60 млрд долларов от партнеров собственно на финансирование противостояния российской агрессии. Но. Заработную плату военных Украина оплачивает сама из своих налогов", – пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что если в Украине смогут собирать больше налогов, то смогут платить большую зарплату военным.

"По состоянию на сегодня мы все, что собираем, все отдаем нашим военным", – подчеркнул министр.