Шмигаль: Україна виплачує зарплати військовим виключно з власних податків

Міністр зазначив, що якщо в Україні зможуть збирати більше податків, то зможуть платити більшу зарплату військовим

ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Україна фінансує заробітну плату військових повністю коштом надходжень податків до державного бюджету. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв'ю українській службі британського BBC News.

"Станом на сьогодні все, що Україна збирає, – все віддає захисникам. Сьогодні Україна збирає $50 млрд податками. І це наш внесок як держави в війну. Економіка війни – це 120+ мільярдів доларів, які тратить Росія", – сказав Шмигаль.

За його словами, щоб тримати фронт, Україна має витрачати не менше.

"Якщо ми хочемо вигравати, маємо тратити більше. Зі 120 млрд 50 плюс дає Україна, 60-70 дають партнери. Ми й на "Рамштайні" про це говорили, що на наступний рік Україна потребуватиме $60 млрд від партнерів власне на фінансування протистояння російській агресії. Але. Заробітну плату військових Україна оплачує сама зі своїх податків", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що якщо в Україні зможуть збирати більше податків, то зможуть платити більшу зарплату військовим.

"Станом на сьогодні ми все, що збираємо, все віддаємо нашим військовим", – підкреслив міністр.