Шмыгаль: Укрупнение районов не приведет к уменьшению числа школ и больниц

По словам премьер-министра, уменьшение количества районов не повлияет на объекты социальной инфраструктуры

Сокращение количества районов в Украине не приведет к уменьшению числа объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ, больниц, детских садов. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

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"Ничего закрываться не будет, все объекты социальной инфраструктуры будут находиться там, где и находятся. Укрупнение районов – это лишь изменение административных границ и подчинения ... Все останется на месте", – заверил Шмыгаль.

Он добавил, что одной из целей деятельности правительства является приближение соцуслуг к людям.

17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления №3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 136 новых районов. Список новых районов можно узнать здесь .

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Наталия Медведева

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