Шольц говорил с Зеленским, Германия выделила 56 млн евро и 350 генераторов

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским политическую, военную и гуманитарную ситуации в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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Зеленский проинформировал Шольца о последствиях ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре Украины и о положении в энергетике и водоснабжении.

Шольц заявил о полной поддержке Украины и подтвердил, что Германия будет оказывать помощь в области противовоздушной обороны, а также в восстановлении страны в долгосрочной перспективе.

Представитель правительства отметил, что Германия уже предоставила Украине финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры на сумму около 56 млн евро, а также более 350 генераторов.

Зеленский сообщил в Twitter, что в разговоре поблагодарил канцлера за поддержку инициативы Grain From Ukraine, а также обсудил с ним реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора.

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Сергій Бережний

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