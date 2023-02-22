Шольц собрался снова звонить Путину, хоть и понимает – шансов на успех мало
22.02.2023, 18:23
Олаф Шольц (Фото: ЕРА)
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в ближайшее время провести очередной телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт, передает Bloomberg.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он подчеркнул, что Германия продолжает контактировать с российской стороной, хоть и знает, что зачастую это "имеет мало шансов на успех".
Гебештрайт сказал, что Шольц убежден в важности держать каналы открытыми для Путина, даже если в настоящее время нет никаких признаков скорого изменения политики Кремля по поводу развязанной РФ войны против Украины.
- Помимо Шольца, сторонником продолжения общения с Путиным является французский лидер Эмманюэль Макрон. После Мюнхенской конференции по безопасности Макрон заявил, что хочет поражения России в войне, но не ее полного разгрома.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии