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Шольц собрался снова звонить Путину, хоть и понимает – шансов на успех мало

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 18:23
Шольц собрался снова звонить Путину, хоть и понимает – шансов на успех мало - Фото
Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в ближайшее время провести очередной телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт, передает Bloomberg.

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Он подчеркнул, что Германия продолжает контактировать с российской стороной, хоть и знает, что зачастую это "имеет мало шансов на успех".

Гебештрайт сказал, что Шольц убежден в важности держать каналы открытыми для Путина, даже если в настоящее время нет никаких признаков скорого изменения политики Кремля по поводу развязанной РФ войны против Украины.

  • Помимо Шольца, сторонником продолжения общения с Путиным является французский лидер Эмманюэль Макрон. После Мюнхенской конференции по безопасности Макрон заявил, что хочет поражения России в войне, но не ее полного разгрома.
Оксана Житнюк
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