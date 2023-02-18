Макрон заявил, что хочет поражения России в войне, но не ее полного разгрома

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет победы Украины над Россией в войне, но не ее сокрушения. Об этом он сказал в самолете в интервью Le Figaro и еще двум французским СМИ после Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию, но я убежден, что в конечном итоге это не будет заключено военным путем", – сказал Макрон.

Он заявил, что у официального Парижа нет желания "разгромить" Россию.

"Я не думаю, как некоторые, что Россия должна быть полностью разгромлена, атакована на ее территории. Некоторые хотят прежде всего сокрушить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", – сказал он.

Французский лидер отметил, что некоторые, особенно в восточной Европе, придерживается более жесткой линии и резко критиковали его высказывания о том, что Россию не следует "унижать".

"Сегодня необходимо, чтобы Украина возглавила военное наступление, которое разрушит российский фронт, чтобы спровоцировать возвращение к переговорам", – считает Макрон.

По мнению французского лидера, сейчас ни одна из сторон не может полностью одержать победу – ни Украина, ни Россия. Макрон отметил, что последствия российской мобилизации не так велики, как ожидалось, и она сейчас на пределе своих возможностей.

16 февраля Макрон обсуждал варианты окончания войны РФ против Украины с китайским ключевым дипломатом Ван И.

Вчера Макрон заявил, что переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия потерпит поражение.

Оксана Житнюк

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