Шоу Джимми Киммела вернется на американское ТВ

Американский комик вернется со своей вечерней программой 23 сентября после угроз за комментарии, которые он сделал по поводу убийства Чарли Кирка

Джимми Киммел (Фото: ETIENNE LAURENT / EPA)

Компания Disney сообщила о возвращении шоу Джимми Киммела в эфир телеканала ABC во вторник, 23 сентября, передает агентство Reuters.

Киммел был отстранен от эфира из-за угроз со стороны главы Федеральной комиссии по вопросам связи Брэндона Карра за комментарии, которые комик сделал по поводу убийства ультраправого активиста Чарли Кирка.

Объявляя решение о возвращении Киммела в эфир, Disney, материнская компания ABC, заявила, что приостановила производство шоу, чтобы "избежать дальнейшего обострения напряженной ситуации в эмоциональный для нашей страны момент".

В заявлении Disney также говорится о том, что она считает некоторые комментарии Киммела "несвоевременными и, следовательно, бестактными". Однако, добавили в компании, после дальнейших обсуждений с комиком "мы приняли решение вернуть шоу во вторник".

ABC приостановил ночное ток-шоу Киммела в среду, 17 сентября, после того как глава профильной федеральной комиссии Карр угрожал расследованием и регуляторными мерами против вещателей, которые транслировали Киммела. Владельцы десятков местных каналов, связанных с ABC, заявили, что больше не будут показывать шоу.

Уже 19 сентября глава комитета Сената по вопросам торговли республиканец Тед Круз заявил, что угроза Карра является опасной.

Приостановление шоу Киммела вызвало в Штатах общенациональную дискуссию о вмешательстве правительства и свободы слова между сторонниками администрации президента Дональда Трампа и Киммела, которые на протяжении многих лет открыто критиковали друг друга, передает телеканал CNN.

Еще до объявления о возвращении Киммела в эфир, 22 сентября, более 400 артистов, в частности Том Хэнкс, Мерил Стрип, Дженнифер Энистон и Роберт де Ниро, подписали открытое письмо в поддержку Киммела. Заявление артистовв было организовано негосударственной организацией Американский союз защиты гражданских свобод.