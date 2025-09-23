Шоу Джиммі Кіммела повернеться на американське ТБ

Американський комік повернеться зі своєю вечірньою програмою 23 вересня після погроз за коментарі, які він зробив щодо вбивства Чарлі Кірка

Джиммі Кіммел (Фото: ETIENNE LAURENT / EPA)

Компанія Disney повідомила про повернення шоу Джиммі Кіммела до ефіру телеканалу ABC у вівторок, 23 вересня, передає агенція Reuters.

Кіммел був відсторонений від ефіру через погрози з боку глави Федеральної комісії з питань зв'язку Брендона Карра за коментарі, які комік зробив стосовно убивства ультраправого активіста Чарлі Кірка.

Оголошуючи рішення про повернення Кіммела до ефіру, Disney, материнська компанія ABC, заявила, що призупинила виробництво шоу, щоб "уникнути подальшого загострення напруженої ситуації в емоційний для нашої країни момент".

У заяві Disney також йдеться про те, що вона вважає деякі коментарі Кіммела "невчасними і, отже, нетактовними". Однак, додали у компанії, після подальших обговорень з коміком "ми вирішили повернути шоу у вівторок".

ABC призупинив нічне токшоу Кіммела у середу, 17 вересня, після того як глава профільної федеральної комісії Карр погрожував розслідуванням та регуляторними заходами проти мовників, які транслювали Кіммела. Власники десятків місцевих каналів, пов'язаних з ABC, заявили, що більше не показуватимуть шоу.

Уже 19 вересня глава комітету Сенату з питань торгівлі республіканець Тед Круз заявив, що погроза Карра є небезпечною.

Призупинення шоу Кіммела викликало у Штатах загальнонаціональну дискусію щодо втручання уряду та свободи слова між прихильниками адміністрації президента Дональда Трампа та Кіммела, які впродовж багатьох років відкрито критикували одне одного, передає телеканал CNN.

Ще до оголошення про повернення Кіммела до ефіру, 22 вересня, понад 400 артистів, включно з Томом Генксом, Меріл Стріп, Дженніфер Еністон та Робертом де Ніро, підписали відкритого листа на підтримку Кіммела. Заява митців була організована недержавною організацією Американська спілка захисту громадянських свобод.