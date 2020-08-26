Шовковский идет на выборы от партии Кличко

Известный украинский футболист Александр Шовковский будет баллотироваться в Киевсовет от партии мэра столицы Виталия Кличко

Известный украинский футболист Александр Шовковский на местных выборах будет баллотироваться в Киевсовет от партии УДАР. Об этом он заявил в видеообращении, которое показали на съезде партии мэра Киева Виталия Кличко.

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"Я достиг успеха в спорте и настроен на успех в политике <...> Я благодарен Виталию Владимировичу (Кличко - ред.), который предложил мне присоединиться к его команде - команде УДАРа. Я не подведу", - заявил Шовковский.

Также от партии Кличко на местные выборы пойдут: сурдопереводчик Леся Петровская, адвокат Алексей Шевчук, нардеп VIII созыва от УДАРа Оксана Юринец, глава департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

Местные выборы состоятся 25 октября.

Александр Шовковский - украинский футболист, игравший на позиции вратаря. 12 декабря 2016 года заявил о завершении карьеры.

Владислав Сердюк

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