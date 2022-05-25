Шредер отклонил предложение Газпрома войти в совет директоров

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отклонил предложение российского концерна Газпром войти в состав его совета директоров. Об этом он заявил в соцсети Linkedin 24 мая.

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По словам Шредера, он "уже давно" заявил Газпрому, что не заинтересован в этой должности.

По информации DW, источники, связанные с бывшим канцлером ФРГ, подтвердили подлинность поста Шредера.

Несколькими часами ранее стало известно, что Шредера включили в список кандидатов в совет директоров Газпрома.

Кандидатом бывший канцлер ФРГ стал еще 4 февраля текущего года. Новый совет директоров компании будет избран 30 июня на общем собрании акционеров, которое пройдет в Санкт-Петербурге.

19 мая Европейский парламент призвал ЕС ввести санкции против европейцев, до сих пор входящих в советы директоров российских госкомпаний.

20 мая Шредер согласился уйти из совета директоров Роснефти.

Наталия Медведева

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