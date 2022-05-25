UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шредер отклонил предложение Газпрома войти в совет директоров

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 02:14
Шредер отклонил предложение Газпрома войти в совет директоров - Фото
Герхард Шредер (Фото: EPA)

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отклонил предложение российского концерна Газпром войти в состав его совета директоров. Об этом он заявил в соцсети Linkedin 24 мая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Шредера, он "уже давно" заявил Газпрому, что не заинтересован в этой должности.

Шредер отклонил предложение Газпрома войти в совет директоров

По информации DW, источники, связанные с бывшим канцлером ФРГ, подтвердили подлинность поста Шредера.

Несколькими часами ранее стало известно, что Шредера включили в список кандидатов в совет директоров Газпрома.

Кандидатом бывший канцлер ФРГ стал еще 4 февраля текущего года. Новый совет директоров компании будет избран 30 июня на общем собрании акционеров, которое пройдет в Санкт-Петербурге.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Герхард Шредер газпром
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 