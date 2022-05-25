Шредер отклонил предложение Газпрома войти в совет директоров
25.05.2022, 02:14
Герхард Шредер (Фото: EPA)
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отклонил предложение российского концерна Газпром войти в состав его совета директоров. Об этом он заявил в соцсети Linkedin 24 мая.
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По словам Шредера, он "уже давно" заявил Газпрому, что не заинтересован в этой должности.
По информации DW, источники, связанные с бывшим канцлером ФРГ, подтвердили подлинность поста Шредера.
Несколькими часами ранее стало известно, что Шредера включили в список кандидатов в совет директоров Газпрома.
Кандидатом бывший канцлер ФРГ стал еще 4 февраля текущего года. Новый совет директоров компании будет избран 30 июня на общем собрании акционеров, которое пройдет в Санкт-Петербурге.
- 19 мая Европейский парламент призвал ЕС ввести санкции против европейцев, до сих пор входящих в советы директоров российских госкомпаний.
- 20 мая Шредер согласился уйти из совета директоров Роснефти.
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