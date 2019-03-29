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29.03.2019, 15:31

Штаб Порошенко: Последние "Схемы" – черный пиар, готовим иск

Штаб Порошенко: Последние "Схемы" – черный пиар, готовим иск - Фото
Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер штаба Порошенко заявил, что за расследование выдается "банальный слив" от одного из правоохранительных органов

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В предвыборном штабе Петра Порошенко считают последний выпуск "Схем" черным пиаром, и фигурирующий в журналистском расследовании Игорь Кононенко намерен подать иск на Радио Свобода в суд за рубежом. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер штаба Олег Медведев.

"Мы не считаем себя клиническими идиотами, чтобы считать, что когда журналистские расследования появляются за два дня до выборов, это случайность или стечение обстоятельств", - подчеркнул Медведев, назвав сюжет предвыборной технологией, черным пиаром.

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Он отметил, что за расследование выдается "банальный слив" от одного из правоохранительных органов, к тому же "по несвежему, многолетней давности делу".

По мнению Медведева, вчерашнее расследование программы "Схемы" Радио Свободы имеет непосредственное отношение к предвыборной кампании.

"Я уполномочен заявить, что Игорь Кононенко, которого упоминали в этом расследовании, считает распространенную информацию недостоверной, а также подготовленную с грубым нарушением журналистских стандартов. И он принял решение в ближайшее время подать суд в иск на Радио Свобода", - заявил Медведев.

Он уточнил, что судебный иск будет подан не в Украине, а за рубежом. Адвокатом Кононенко в этом деле будет Грэм Аткинс, который ранее представлял интересы Петра Порошенко в деле против ВВС.

В последнем выпуске "Схем" журналисты рассказывают о том, как, по их данным, народный депутат, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко с одобрения Порошенко зарабатывал на аферах в энергетике.

В сюжете представлены телефонные переговоры фигурантов расследования, касающиеся получения незаконных прибылей от энергокомпаний, а также установленная, по словам журналистов, связь этих схем с Кононенко и Порошенко.

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Теги: петр порошенко, выборы, игорь кононенко, схемы
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