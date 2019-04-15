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15.04.2019, 18:58

Штаб Порошенко: Проблема некомплектов в избиркомах будет решена

Штаб Порошенко: Проблема некомплектов в избиркомах будет решена - Фото
Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня заканчивается срок формирования участковых избирательных комиссий, но в штабе президента уверяют, что до полуночи проблема будет решена

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Штаб президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко заверяет, что проблема с нехваткой членов участковых избирательных комиссий будет решена до конца дня. Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Олег Медведев, передает корреспондент LIGA.net.

Медведев напомнил, что сегодня, 15 апреля, заканчивается срок формирования участковых избирательных комиссий (УИК). "По моей информации, по состоянию на 00:00 будет полный комплект членов комиссий", - прогнозирует он.

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По словам Медведева, изначально команда Порошенко предложила 70 тыс кандидатур в УИК. "Сложности были, потому что комиссии формируются на волонтерских началах…Сложно находить волонтеров, когда желающий работать тут же нарывается на голословные обвинения в том, что они якобы собираются подкупать избирателей и являются членами какой-то сетки", - объяснил он.

Медведев заверил, проблема будет решена и все вакантные должности будут заполнены до конца дня.

Ранее сегодня Центральная избирательная комиссия заявила о нехватке членов участковых избирательных комиссий в 33 территориальных избирательных округах и призвала украинцев к "ответственной гражданской позиции". 

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Теги: выборы, цик
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