ЦИК: В ряде избиркомов некомплект, сегодня - последний день

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия заявила о нехватке членов участковых избирательных комиссий в 33 территориальных избирательных округах и призвала украинцев к "ответственной гражданской позиции". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Там напомнили, что сегодня, 15 апреля - последний день формирования составов участковых избиркомов.

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"Сегодня существует потребность в вашей ответственной гражданской позиции, поскольку окружные избирательные комиссии столкнулись с недостаточным количеством представлений в состав участковых избирательных комиссий, что не дает им возможности укомплектовать соответствующие склады УИК", - говорится в сообщении.

В комиссии перечислили проблемные территориальные избирательные округа:

Днепропетровская область - ТИО № 26, 27, 28;

Закарпатская область - ТИО № 68, 69, 70, 71, 72, 73;

Кировоградская область - ТИО № 100, 101, 102, 103;

Луганская область - ТИО № 106, 107, 112, 113, 114;

Сумская область - ТИО № 157, 161;

Харьковская область - ТИО № 171, 176, 180;

Херсонская область - ТИО № 183, 184, 185;

Черниговская область - ТИО № 206, 209, 210;

Киев - ТИО № 216, 217, 220, 223.

В ЦИК отметили, что все желающие могут написать заявление непосредственно в помещениях Окружных избирательных комиссий.

Также сегодня - последний день, когда граждане Украины могут подать заявление на временную смену места голосования во втором туре выборов президента.