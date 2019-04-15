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15.04.2019, 11:49

Сегодня последний день для смены места голосования на выборах

Сегодня последний день для смены места голосования на выборах - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По состоянию на 15 апреля место голосования перед вторым туром выборов президента Украины временно изменили более 250 тысяч граждан Украины

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Сегодня, 15 апреля, последний день, когда граждане Украины могут подать заявление на временную смену места голосования во втором туре выборов президента.

"После назначения повторного голосования очередных выборов президента Украины, граждане, которые 21 апреля не смогут проголосовать по месту регистрации, имеют право воспользоваться процедурой временного изменения места голосования. Последний день, когда можно обратиться с соответствующим заявлением в органы ведения Госреестра избирателей - 15 апреля", - напоминает общественная сеть ОПОРА.

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По состоянию на 15 апреля место голосования перед вторым туром выборов президента Украины временно изменили 252814 граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные Госреестра избирателей.

Из числа граждан, которые пожелали сменить избирательный участок, большинство зарегистрированы в восточных регионах. Чаще всего, избирали другим местом голосования город Киев (46249 избирателей) и 24886 украинцев проголосуют в Киевской области.

3457 избирателей подали заявления о том, что будут голосовать в заграничном округе.

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Второй тур выборов состоится 21 апреля. 

11 апреля соцгруппа Рейтинг представила результаты опроса 3000 респондентов, проведенного с 5 по 10 апреля, согласно которому, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре выборов и уже определился, результат был бы следующим: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко. Другие социологические компании свои опросы пока не представляли. 

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Теги: выборы, госреестр, второй тур, смена места голосования
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