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16.04.2019, 20:07

Штаб Зеленского: Дебаты на стадионе в 14:00 или 16:00 недопустимы

Штаб Зеленского: Дебаты на стадионе в 14:00 или 16:00 недопустимы - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению спикера штаба Зеленского, проведение дебатов в 14:00 или 16:00 ограничивает возможность людей прийти на стадион

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В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что проведение дебатов на НСК Олимпийский в 14:00 или 16:00 недопустимо. Об этом сказал спикер штаба Дмитрий Разумков в эфире Радио НВ.

"Если мы говорим о том времени, которое предлагали наши коллеги, это там 14:00, 16:00. Во-первых, еще раз повторю, возражений с их стороны на счет 19:00 не было. Во-вторых, если мы говорим о 14:00, 16:00, – это недопустимо", – заявил Разумков.

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По его мнению, проведение дебатов в 14:00 или 16:00 ограничивает возможность людей прийти на стадион, так как работа у большинства людей заканчивается в 18:00.

Сегодня представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что штабы Порошенко и Зеленского подписали с НСК Олимпийский трехсторонний договор на аренду стадиона на вечер 19 апреля.

Он отметил, что для Порошенко соблюдение закона принципиально, поэтому и Суспільне и ЦИК должны отреагировать на ситуацию и создать условия, чтобы не ставить законопослушного кандидата перед выбором, присутствовать на Суспільному или дискутировать с оппонентом на стадионе.

Медведев уточнил, что если ЦИК и Суспільне не примут решения по изменению формата дебатов, Порошенко в первую очередь приедет в студию Суспільного.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты
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