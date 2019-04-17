Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.04.2019, 22:31

Штаб Зеленского согласился с разделением на секторы - Бирюков

Штаб Зеленского согласился с разделением на секторы - Бирюков - Фото
57377316_397286414440206_1063101695359188992_n

Это случилось после двух суток переговорв, отметил советник президента

Реклама
Реклама

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского согласился с необходимостью разделения сторонников кандидатов на дебатах на НСК Олимпийский по разным секторам. Об этом в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.

"После двух суток переговоров штаб Зеленского согласился с разделением секторов трибун и фан-зоны, чтоб минимизировать риски конфликтов", - написал он.

Реклама

Сегодня утром Зеленский обвинил своего оппонента в "попытке разделить людей", уточнив, что команда президента якобы предлагает установить две сцены на стадионе для того, чтобы каждый кандидат выступал на собственной площадке. Он также отметил, команда Порошенко выступает против установки фан-зоны на поле стадиона.

"Опять хотят разделить людей. Они против свободного доступа людей. А для нас - это главное условие", - подчеркнул Зеленский.

В штабе Петра Порошенко объяснили необходимость развести сторонников двух кандидатов по разным секторам НСК Олимпийский мерами безопасности.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, олимпийский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 