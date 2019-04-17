Штаб Зеленского согласился с разделением на секторы - Бирюков

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Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского согласился с необходимостью разделения сторонников кандидатов на дебатах на НСК Олимпийский по разным секторам. Об этом в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.

"После двух суток переговоров штаб Зеленского согласился с разделением секторов трибун и фан-зоны, чтоб минимизировать риски конфликтов", - написал он.

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Сегодня утром Зеленский обвинил своего оппонента в "попытке разделить людей", уточнив, что команда президента якобы предлагает установить две сцены на стадионе для того, чтобы каждый кандидат выступал на собственной площадке. Он также отметил, команда Порошенко выступает против установки фан-зоны на поле стадиона.

"Опять хотят разделить людей. Они против свободного доступа людей. А для нас - это главное условие", - подчеркнул Зеленский.

В штабе Петра Порошенко объяснили необходимость развести сторонников двух кандидатов по разным секторам НСК Олимпийский мерами безопасности.