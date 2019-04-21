Штаб показал, как проходит голосование военных: фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Приазовье военнослужащие объединенных сил проявляют высокую активность при голосовании на специализированных избирательных участках. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

"На специальном избирательном участке в ближайшем к передовым позициям 61-м военном мобильном госпитале в Мариуполе военнослужащие отличились особой активностью. Еще до 08:00 перед контрольно-пропускным пунктом заведения образовалась очередь из сотен желающих отдать свой голос за избранного каждым из них кандидата в президенты страны", - отмечается в сообщении.

Реклама

По словам членов избирательной комиссии, во время первого тура выборов наблюдалась такая же гражданская активность закрепленных за участком военных.

"На 12:00 полностью проголосовали все военные и пациенты госпиталя, динамика голосования весьма похожа на предыдущую", - уточнили в штабе.

Международный наблюдатель Богдан Купич отметил, что следит за ходом выборов и хотят, что они были "свободными и честными".

По состоянию на 15:00, явка избирателей во втором туре президентских выборов составляет 45,25%.