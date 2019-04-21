Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.04.2019, 16:42

Штаб показал, как проходит голосование военных: фото

Штаб показал, как проходит голосование военных: фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Международный наблюдатель Богдан Купич отметил, что следит за ходом выборов в Донбассе

Реклама
Реклама

На Приазовье военнослужащие объединенных сил проявляют высокую активность при голосовании на специализированных избирательных участках. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

"На специальном избирательном участке в ближайшем к передовым позициям 61-м военном мобильном госпитале в Мариуполе военнослужащие отличились особой активностью. Еще до 08:00 перед контрольно-пропускным пунктом заведения образовалась очередь из сотен желающих отдать свой голос за избранного каждым из них кандидата в президенты страны", - отмечается в сообщении.

Реклама

По словам членов избирательной комиссии, во время первого тура выборов наблюдалась такая же гражданская активность закрепленных за участком военных.

"На 12:00 полностью проголосовали все военные и пациенты госпиталя, динамика голосования весьма похожа на предыдущую", - уточнили в штабе.

Международный наблюдатель Богдан Купич отметил, что следит за ходом выборов и хотят, что они были "свободными и честными".

По состоянию на 15:00, явка избирателей во втором туре президентских выборов составляет 45,25%. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: оос, выборы, военные, голосование
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 