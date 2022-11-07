Штайнмайер предложил развивать новую форму помощи Украине – побратимскую на уровне городов
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предлагает наращивать побратимские отношения между украинскими и немецкими городами, говорится на его сайте.
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Германия уже оказывает помощь и поддержку Украины в экономическом, финансовом, политическом и военном плане, но населению Украины, заявил Штайнмайер, нужна также практическая помощь – в виде генераторов и прочих вещей.
"Возникло предложение о том, что нам нужно расширять побратимскую сеть городов с Украиной, потому что помощь может предоставляться на местном уровне от муниципалитета А в Германии до муниципалитета Б в Украине", – пояснил он.
Если у украинских городов есть побратимы в Германии, это так и работает, сказал немецкий президент.
"Другие тоже хотят такой поддержки – одеждой или генераторами. Или там, где мы были, сейчас меняют отопление и говорят: мы живем посреди леса, но сейчас нам нужно что-то, чтобы измельчить дрова – шредеры. Мы должны инициировать такие практические формы сотрудничества", – уверен Штайнмайер.
- Немецкий город Дюссельдорф из-за российской агрессии прекратил побратимство с Москвой и проголосовал за начало побратимских отношений с Черновцами.
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