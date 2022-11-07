UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Штайнмайер предложил развивать новую форму помощи Украине – побратимскую на уровне городов

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 16:39
Штайнмайер предложил развивать новую форму помощи Украине – побратимскую на уровне городов - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предлагает наращивать побратимские отношения между украинскими и немецкими городами, говорится на его сайте.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Германия уже оказывает помощь и поддержку Украины в экономическом, финансовом, политическом и военном плане, но населению Украины, заявил Штайнмайер, нужна также практическая помощь – в виде генераторов и прочих вещей.

"Возникло предложение о том, что нам нужно расширять побратимскую сеть городов с Украиной, потому что помощь может предоставляться на местном уровне от муниципалитета А в Германии до муниципалитета Б в Украине", – пояснил он.

Если у украинских городов есть побратимы в Германии, это так и работает, сказал немецкий президент.

"Другие тоже хотят такой поддержки – одеждой или генераторами. Или там, где мы были, сейчас меняют отопление и говорят: мы живем посреди леса, но сейчас нам нужно что-то, чтобы измельчить дрова – шредеры. Мы должны инициировать такие практические формы сотрудничества", – уверен Штайнмайер.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 