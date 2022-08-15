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Дюссельдорф очищается от побратимства с Москвой. На новых табличках укажут Черновцы

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 12:59
Дюссельдорф очищается от побратимства с Москвой. На новых табличках укажут Черновцы - Фото
Дюссельдорф (Фото: depositphotos.com)

Мэр Дюссельдорфа Штефан Келлер объявил о решении заменить все таблички и знаки, указывающие на побратимство с Москвой. Об этом пишет Bild.   

Вместо них установят указатели на новый город-побратим – Черновцы, уточнил мэр.  

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Дюссельдорф приостановил побратимство с Москвой через несколько дней после начала полномасштабного военного вторжения Росси в Украину.  

В начале марта депутаты горсовета Дюссельдорфа вместе с мэром проголосовали за решение о начале побратимских отношений с Черновцами. Аналогичное решение поддержали и в украинском городе. 

Дюссельдорф – город на западе Германии, в Рейнско-Рурском регионе, административный и культурный центр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и резиденция земельного правительства округа Дюссельдорф. Город расположен в основном на правом берегу реки Рейн, в 34 км северо-западнее Кельна. Население – около 620 000человек. 

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Роман Брыль
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черновцы дюссельдорф мэр Дюссельдорфа город-побратим
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