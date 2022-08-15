Дюссельдорф очищается от побратимства с Москвой. На новых табличках укажут Черновцы

Мэр Дюссельдорфа Штефан Келлер объявил о решении заменить все таблички и знаки, указывающие на побратимство с Москвой. Об этом пишет Bild.

Вместо них установят указатели на новый город-побратим – Черновцы, уточнил мэр. Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Дюссельдорф приостановил побратимство с Москвой через несколько дней после начала полномасштабного военного вторжения Росси в Украину.

В начале марта депутаты горсовета Дюссельдорфа вместе с мэром проголосовали за решение о начале побратимских отношений с Черновцами. Аналогичное решение поддержали и в украинском городе.

Дюссельдорф – город на западе Германии, в Рейнско-Рурском регионе, административный и культурный центр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и резиденция земельного правительства округа Дюссельдорф. Город расположен в основном на правом берегу реки Рейн, в 34 км северо-западнее Кельна. Население – около 620 000человек.

4 июня Зеленский призвал мэров из США отказаться от побратимства с российскими городами.

Роман Брыль

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