Дюссельдорф очищается от побратимства с Москвой. На новых табличках укажут Черновцы
15.08.2022, 12:59
Дюссельдорф (Фото: depositphotos.com)
Мэр Дюссельдорфа Штефан Келлер объявил о решении заменить все таблички и знаки, указывающие на побратимство с Москвой. Об этом пишет Bild.
Вместо них установят указатели на новый город-побратим – Черновцы, уточнил мэр.
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Дюссельдорф приостановил побратимство с Москвой через несколько дней после начала полномасштабного военного вторжения Росси в Украину.
В начале марта депутаты горсовета Дюссельдорфа вместе с мэром проголосовали за решение о начале побратимских отношений с Черновцами. Аналогичное решение поддержали и в украинском городе.
Дюссельдорф – город на западе Германии, в Рейнско-Рурском регионе, административный и культурный центр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и резиденция земельного правительства округа Дюссельдорф. Город расположен в основном на правом берегу реки Рейн, в 34 км северо-западнее Кельна. Население – около 620 000человек.
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