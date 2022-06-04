Зеленский – мэрам из США: Побратимство с российскими городами вам ничего не дает

Президент Владимир Зеленский обратился к мэрам городов США и обратил внимание, что их побратимство с российскими городами играет на руку РФ. Об этом глава государства заявил во время выступления на Конференции мэров США.

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По его словам, десятки американских городов сохраняют так называемое побратимство с российскими городами, среди примеров Зеленский назвал Чикаго и Москву, Джексонвилл и Мурманск, Сан-Диего и Владивосток, Сан-Хосе и Екатеринбург, Олбани и Тулу.

"Что вам дают эти связи? Вероятно, ничего. А вот России они дают возможность говорить, что даже после начала такой войны она не изолирована", — заявил президент.

Глава государства также напомнил, что Россия с момента полномасштабного вторжения выпустила по Украине более 2500 ракет, большинство из которых ударили по городской инфраструктуре.

2 июня Зеленский призвал Евросоюз увеличить поставки оружия Украине, заявив, что на поле боя сейчас наступает перелом. Он добавил, что после согласования шестого санкционного пакета необходимо сразу переходить к подготовке седьмого пакета санкций против РФ.

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Дмитрий Гриниченко

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