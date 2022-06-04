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Зеленский – мэрам из США: Побратимство с российскими городами вам ничего не дает

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 10:16
Зеленский – мэрам из США: Побратимство с российскими городами вам ничего не дает - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский обратился к мэрам городов США и обратил внимание, что их побратимство с российскими городами играет на руку РФ. Об этом глава государства заявил во время выступления на Конференции мэров США.

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По его словам, десятки американских городов сохраняют так называемое побратимство с российскими городами, среди примеров Зеленский назвал Чикаго и Москву, Джексонвилл и Мурманск, Сан-Диего и Владивосток, Сан-Хосе и Екатеринбург, Олбани и Тулу. 

"Что вам дают эти связи? Вероятно, ничего. А вот России они дают возможность говорить, что даже после начала такой войны она не изолирована", — заявил президент. 

Глава государства также напомнил, что Россия с момента полномасштабного вторжения выпустила по Украине более 2500 ракет, большинство из которых ударили по городской инфраструктуре. 

Читайте также: Зеленский и прочие: Как вторжение России изменило узнаваемость мировых лидеров

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский мэры
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