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Зеленский и прочие: Как вторжение России изменило узнаваемость мировых лидеров – GLOBSEC

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 16:26
Зеленский и прочие: Как вторжение России изменило узнаваемость мировых лидеров – GLOBSEC - Фото
Владимир Зеленский во время поездки в Харьковскую область (Фото - скриншот из видео пресс-службы президента)

Вторжение России в Украину и глобальная реакция на него прямо повлияли на общественное восприятие мировых лидеров. Этой теме посвящен раздел отчета "Тенденции GLOBSEC: страны Центральной Европы и война в Украине".  

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Исследование, проведенное словацким стратегическим институтом GLOBSEC в девяти странах Центральной и Восточной Европы, констатирует, что президент Владимир Зеленский занимает уверенное первое место в восприятии общественности (66% позитивных оценок), при этом  в семи из этих девяти стран большинство воспринимает его положительно.

Исключениями являются Болгария, Словакия и Венгрия, в которых негативно относятся к Зеленскому, — соответственно 50%, 42% и 40%. Исследователи относят этот эффект к успешности в этих странах кремлевской пропаганды.

Эксперты GLOBSEC отмечают, что популярность Зеленского в странах, где проводились опросы, более чем вчетверо превосходит нынешнюю популярность диктатора России Владимира Путина.

"Рейтинг популярности" мировых лидеров в общественном мнении стран Центральной и Восточной Европы выглядит так (в скобках – данные за 2021 год): 

• Владимир Зеленский – 66% (-);
Эмманюэль Макрон – 61% (53%);
Борис Джонсон – 57% (44%);
Джо Байден – 53% (-);
Урсула фон дер Ляйен – 50% (42%);
Олаф Шольц – 44% (-).

Популярность Путина, согласно опросам GLOBSEC, снизилась за год в Центральной и Восточной Европе с 35% до 15%.

Фрагмент отчета об исследовании GLOBSEC Trends: CEE amid the war in Ukraine

Из других разделов отчета следует, что 60% поляков убеждены: если Россию не остановить в Украине, она вторгнется и в другие европейские страны.

Также большинство граждан этих стран – кроме Венгрии – считают Россию виновной в развязывании войны в Украине, а Болгария и Венгрия остаются самыми "пророссийскими" странами, которые входят в ЕС и НАТО

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский опрос Globsec 2022
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