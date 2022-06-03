Зеленский и прочие: Как вторжение России изменило узнаваемость мировых лидеров – GLOBSEC

Вторжение России в Украину и глобальная реакция на него прямо повлияли на общественное восприятие мировых лидеров. Этой теме посвящен раздел отчета "Тенденции GLOBSEC: страны Центральной Европы и война в Украине".

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Исследование, проведенное словацким стратегическим институтом GLOBSEC в девяти странах Центральной и Восточной Европы, констатирует, что президент Владимир Зеленский занимает уверенное первое место в восприятии общественности (66% позитивных оценок), при этом в семи из этих девяти стран большинство воспринимает его положительно.

Исключениями являются Болгария, Словакия и Венгрия, в которых негативно относятся к Зеленскому, — соответственно 50%, 42% и 40%. Исследователи относят этот эффект к успешности в этих странах кремлевской пропаганды.

Эксперты GLOBSEC отмечают, что популярность Зеленского в странах, где проводились опросы, более чем вчетверо превосходит нынешнюю популярность диктатора России Владимира Путина.

"Рейтинг популярности" мировых лидеров в общественном мнении стран Центральной и Восточной Европы выглядит так (в скобках – данные за 2021 год):

• Владимир Зеленский – 66% (-);

• Эмманюэль Макрон – 61% (53%);

• Борис Джонсон – 57% (44%);

• Джо Байден – 53% (-);

• Урсула фон дер Ляйен – 50% (42%);

• Олаф Шольц – 44% (-).

Популярность Путина, согласно опросам GLOBSEC, снизилась за год в Центральной и Восточной Европе с 35% до 15%.

Из других разделов отчета следует, что 60% поляков убеждены: если Россию не остановить в Украине, она вторгнется и в другие европейские страны.

Также большинство граждан этих стран – кроме Венгрии – считают Россию виновной в развязывании войны в Украине, а Болгария и Венгрия остаются самыми "пророссийскими" странами, которые входят в ЕС и НАТО

Сергей Бережной

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