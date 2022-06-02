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Зеленский призвал ЕС увеличить поставки оружия: На поле боя сейчас наступает перелом

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 19:03
Зеленский призвал ЕС увеличить поставки оружия: На поле боя сейчас наступает перелом - Фото
Фото: скриншот ОП/Facebook

Президент Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза увеличить поставки вооружения в Украину. "Поставки оружия нужно наращивать. Именно на поле боя в Украине сложилась ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии. Когда Россия проиграет в войне против Украины, свобода европейцев выиграет на десятилетие, – сказал Зеленский, выступая на форуме по безопасности в Братиславе Globsec-2022. 

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По словам президента, военная агрессия против Украины – это откровенно антиевропейская политика России, которая обязывает Европу реагировать принципиально. 

По его словам, реакцией Европы на действия России должна стать еще более активная поддержка Украины.

Помимо поставки оружия, ЕС должен более активно вести политику санкций против России.

"Я считаю неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности шестого, уходит столько времени. Это все наши люди, все наши дни. Больше месяца!", – сказал Зеленский. 

Он добавил, что после согласования шестого санкционного пакета, необходимо сразу переходить к подготовке седьмого пакета санкций против РФ. 

Также Зеленский призвал не затягивать с предоставлением Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза, а затем полноправного членства. 

"Если Россия почувствует, что Европа дает слабину и может оставить Украину без решения о статусе кандидата, – это будет одним из самых больших дестабилизирующих факторов для континента за все время полномасштабной войны России против Украины", – заявил Зеленский. 

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Роман Брыль
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агрессия России Владимир Зеленский евросоюз Globsec 2022
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