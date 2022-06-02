Зеленский призвал ЕС увеличить поставки оружия: На поле боя сейчас наступает перелом

Президент Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза увеличить поставки вооружения в Украину. "Поставки оружия нужно наращивать. Именно на поле боя в Украине сложилась ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии. Когда Россия проиграет в войне против Украины, свобода европейцев выиграет на десятилетие, – сказал Зеленский, выступая на форуме по безопасности в Братиславе Globsec-2022.

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По словам президента, военная агрессия против Украины – это откровенно антиевропейская политика России, которая обязывает Европу реагировать принципиально.

По его словам, реакцией Европы на действия России должна стать еще более активная поддержка Украины.

Помимо поставки оружия, ЕС должен более активно вести политику санкций против России.

"Я считаю неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности шестого, уходит столько времени. Это все наши люди, все наши дни. Больше месяца!", – сказал Зеленский.

Он добавил, что после согласования шестого санкционного пакета, необходимо сразу переходить к подготовке седьмого пакета санкций против РФ.

Также Зеленский призвал не затягивать с предоставлением Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза, а затем полноправного членства.