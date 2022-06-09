Киев и Минск больше не города-побратимы

Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима. Соответствующее решение депутаты приняли на сегодняшнем заседании, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", – заявил Кличко.

Как сообщается на сайте КГГА, Минск был в списке городов-побратимов, с которыми у Киева подписаны документы о родстве, дружбе, сотрудничестве, партнерстве. 5 июля 1997 года Киев и Минск подписали соглашение о сотрудничестве. Всего в этом списке 59 городов.

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Оксана Житнюк

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