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Киев и Минск больше не города-побратимы

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 16:01
Киев и Минск больше не города-побратимы - Фото
Фото: пресс-служба Киевсовета

Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима. Соответствующее решение депутаты приняли на сегодняшнем заседании, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", – заявил Кличко.

Как сообщается на сайте КГГА, Минск был в списке городов-побратимов, с которыми у Киева подписаны документы о родстве, дружбе, сотрудничестве, партнерстве. 5 июля 1997 года Киев и Минск подписали соглашение о сотрудничестве. Всего в этом списке 59 городов.

Оксана Житнюк
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киевсовет киев минск город-побратим
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