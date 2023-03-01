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Штурм Бахмута продолжается, ВСУ держат оборону, оккупанты лишают фермеров урожая – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 18:43
Штурм Бахмута продолжается, ВСУ держат оборону, оккупанты лишают фермеров урожая – Генштаб - Фото
Фото - Twitter Defense of Ukraine

Основные наступательные усилия оккупантов по-прежнему сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Враг продолжает обстреливать гражданские объекты и дома мирных жителей и пытается уничтожать критическую инфраструктуру. Сохраняется значительная угроза ракетных ударов по всей территории Украины.

Оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении, сам Бахмут находится под постоянными атаками.

Наступления противника на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Шахтерском направлениях успеха не имели.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ находится в обороне,
а на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

Генштаб сообщает, что на временно оккупированных территориях Луганской области массово портится урожай лета-осени 2022 года, поскольку оккупационная администрация полностью блокирует местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Действует также негласный запрет местным пекарням принимать зерно от фермеров.

Авиация Украины за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, силы ПВО сбили БПЛА типа Орлан-10. Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и два комплекса РЭБ противника.

Читайте также: Генштаб: ВСУ отбились у Купянска, Бахмута, Авдеевки, поразили станцию РЭБ россиян – карта

Сергій Бережний
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