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Штурмовали Азовсталь. Идентифицированы семь боевиков, среди них бывшие милиционеры – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 14:05
Штурмовали Азовсталь. Идентифицированы семь боевиков, среди них бывшие милиционеры – ГБР - Фото
Фото: СБУ

Работники Госбюро расследований совместно с Нацполицией сообщили о подозрении семерым боевикам из так называемой террористической организации ДНР, принимавшим участие в штурме Азовстали. Среди подозреваемых – бывшие милиционеры. Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции, ГБР и Офиса генпрокурора.

Правоохранители идентифицировали боевиков из временно оккупированной Донецкой области, среди них – бывшие милиционеры.

Как отмечается, боевики были участниками так называемого подразделения спецназа "Каскад", один из получивших заочное подозрение называет себя "министром мвд".

Сообщается, что российские наемники в мае 2022 года принимали непосредственное участие в захвате Азовстали. Вместе с оккупантами они уничтожали предприятие, убивали и брали в плен украинских военных и мирных граждан.

Установлено, что один из подозреваемых – 48-летний бывший заместитель начальника управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Штурмовали Азовсталь. Идентифицированы семь боевиков, среди них бывшие милиционеры – ГБР

Подозреваемым инкриминируют преступления по статьям о госизмене и создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

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Наталія Медведєва
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госизмена Нацполиция гбр азовсталь
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