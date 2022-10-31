Штурмовали Азовсталь. Идентифицированы семь боевиков, среди них бывшие милиционеры – ГБР

Работники Госбюро расследований совместно с Нацполицией сообщили о подозрении семерым боевикам из так называемой террористической организации ДНР, принимавшим участие в штурме Азовстали. Среди подозреваемых – бывшие милиционеры. Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции, ГБР и Офиса генпрокурора.

Правоохранители идентифицировали боевиков из временно оккупированной Донецкой области, среди них – бывшие милиционеры.

Как отмечается, боевики были участниками так называемого подразделения спецназа "Каскад", один из получивших заочное подозрение называет себя "министром мвд".

Сообщается, что российские наемники в мае 2022 года принимали непосредственное участие в захвате Азовстали. Вместе с оккупантами они уничтожали предприятие, убивали и брали в плен украинских военных и мирных граждан.

Установлено, что один из подозреваемых – 48-летний бывший заместитель начальника управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Подозреваемым инкриминируют преступления по статьям о госизмене и создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

27 октября сообщалось, что СБУ выявила 33 агента РФ и корректировщика огня среди представителей УПЦ МП.

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Наталія Медведєва

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