Штурмовая авиация ВСУ нанесла удар по российским оккупантам в районе Снигиревки
Штурмовая авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла удар по российским оккупантам в районе Снигиревки Николаевской области. Об этом сообщает оперативное командования "Юг".
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"Нашей штурмовой авиацией нанесен удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Результаты доразведываются", – говорится в сообщении.
Подтвержденные потери российских оккупантов на южном направлении за сутки составили: 23 военных, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходная гаубица "Мста-С", пять автомобилей, в том числе и бронированных.
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