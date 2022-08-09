UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Штурмовая авиация ВСУ нанесла удар по российским оккупантам в районе Снигиревки

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 03:20
Штурмовая авиация ВСУ нанесла удар по российским оккупантам в районе Снигиревки - Фото
Фото: ВС ВСУ

Штурмовая авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла удар по российским оккупантам в районе Снигиревки Николаевской области. Об этом сообщает оперативное командования "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Нашей штурмовой авиацией нанесен удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Результаты доразведываются", – говорится в сообщении.

Подтвержденные потери российских оккупантов на южном направлении за сутки составили: 23 военных, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходная гаубица "Мста-С", пять автомобилей, в том числе и бронированных.

Читайте также: Попытка россиян наступать в направлениях Песок и Авдеевки провалилась – Генштаб

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
потери врага
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 