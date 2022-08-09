Штурмовая авиация ВСУ нанесла удар по российским оккупантам в районе Снигиревки

Штурмовая авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла удар по российским оккупантам в районе Снигиревки Николаевской области. Об этом сообщает оперативное командования "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Нашей штурмовой авиацией нанесен удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Результаты доразведываются", – говорится в сообщении.

Подтвержденные потери российских оккупантов на южном направлении за сутки составили: 23 военных, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходная гаубица "Мста-С", пять автомобилей, в том числе и бронированных.

Читайте также: Попытка россиян наступать в направлениях Песок и Авдеевки провалилась – Генштаб

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.