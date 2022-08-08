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Попытка россиян наступать в направлениях Песок и Авдеевки провалилась – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 19:04
Попытка россиян наступать в направлениях Песок и Авдеевки провалилась – Генштаб - Фото
Уничтоженная техника оккупантов (Иллюстративное фото - 93 бригада)

Российские оккупанты пытались наступать на Пески и Авдеевку, но безуспешно. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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На Авдеевском направлении оккупанты вели обстрелы из танков, артиллерии, задействовали авиацию. Попытка наступления россиян в направлениях населенных пунктов Авдеевка и Пески под огнем украинских сил провалилась – враг отошел.

На Славянском направлении оккупанты безуспешно попытались улучшить тактическое положение недалеко от Богородичного.

На Донецком направлении армия РФ пытается нанести максимальные потери подразделениям ВСУ и не допустить их переброски на другие направления.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили вражеские штурмы в направлениях Бахмута, Зайцева, Вершины и Кодемы.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник задействовал для обстрелов танки, ствольную и реактивную артиллерию, пытался прорвать оборону ВСУ в направлениях населенных пунктов Марьинка и Шевченко – успеха не имел, отошел. Также россияне вели воздушную разведку районов Запорожья и Павлограда.

На Харьковском направлении россияне ведут массированные обстрелы, чтобы сдержать продвижение ВСУ вглубь временно оккупированных территорий.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии различных типов, наносил авиаудары. Значительное внимание уделяется воздушной разведке беспилотниками.

  • 6 августа глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Пески контролируются ВСУ, а оккупанты распространяют фейки о захвате населенного пункта. 

Читайте также: Россия утром выпустила по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" – все сбиты

Оксана Житнюк
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ВСУ война Донбасс Пески штурм сводка генштаб
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