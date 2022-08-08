Россия утром выпустила по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" – все сбиты
08.08.2022, 13:58
Фото: EPA
Украинские силы противовоздушной обороны в понедельник, 8 августа, сбили все четыре ракеты "Калибр", которые были запущены Россией в сторону Украины из акватории Черного моря. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Сегодня 8 августа около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря. Противовоздушной обороной Воздушных сил сбиты все цели", — заявили военные.
Одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные ликвидировали в центральной части Украины зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр".
- 7 августа во время обстрела Винницкой области Россия применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Противовоздушная оборона их пропустила, и даже воздушная тревога сработала с опозданием - только после того, как произошли взрывы.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии