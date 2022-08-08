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Россия утром выпустила по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" – все сбиты

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 13:58
Россия утром выпустила по Украине четыре крылатых ракеты
Фото: EPA

Украинские силы противовоздушной обороны в понедельник, 8 августа, сбили все четыре ракеты "Калибр", которые были запущены Россией в сторону Украины из акватории Черного моря. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

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"Сегодня 8 августа около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря. Противовоздушной обороной Воздушных сил сбиты все цели", — заявили военные.

Одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные ликвидировали в центральной части Украины зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр".

Андрей Водяный
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