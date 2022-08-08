ПВО сбила "Калибр" в Одесской области

8 августа около 10:00 утра в небе над Одесской областью силы противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Об этом сообщил со ссылкой на оперативное командование "Юг" горсовет Одессы.

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Речь идет об уничтожении "Калибра", который оккупанты выпустили с подводной лодки в Черном море.

По данным местного издания Думская, ПВО сбила ракету над селом Шабо на берегу Днестровского лимана.

Также сегодня утром российские оккупанты обстреляли жилмассив Павлово Поле в Харькове.

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Евгений Пилипенко

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