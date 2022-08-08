Над Уманью ПВО сбила крылатую ракету, обломки упали на дом
08.08.2022, 11:42
Умань (скриншот)
Утром 8 августа сработала система противовоздушной обороны Умани, сбив над городом российскую крылатую ракету. Об этом сообщил глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец.
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По данным местных жителей, перехват было слышно примерно в 10:26 утра.
В результате падения обломков ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры, два человека получили ранения.
- Примерно получасом ранее в небе над Шабо в Одесской области ПВО сбила российский "Калибр", который оккупанты выпустили с подводной лодки в Черном море.
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