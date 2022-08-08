UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Над Уманью ПВО сбила крылатую ракету, обломки упали на дом

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 11:42
Над Уманью ПВО сбила крылатую ракету, обломки упали на дом - Фото
Умань (скриншот)

Утром 8 августа сработала система противовоздушной обороны Умани, сбив над городом российскую крылатую ракету. Об этом сообщил глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным местных жителей, перехват было слышно примерно в 10:26 утра.

В результате падения обломков ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры, два человека получили ранения.

Фото: МВД
  • Примерно получасом ранее в небе над Шабо в Одесской области ПВО сбила российский "Калибр", который оккупанты выпустили с подводной лодки в Черном море.
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво ракетный удар черкасская область умань
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 