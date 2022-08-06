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Пески находятся под контролем ВСУ, командование приняло дополнительные меры — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 11:34
Пески находятся под контролем ВСУ, командование приняло дополнительные меры — глава ОВА - Фото
Разрушенные Пески (Фото: Юрий Бутусов/Facebook)

Пески контролируются Вооруженными Силами Украины, а оккупанты распространяют фейки о захвате населенного пункта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, с начала полномасштабной войны с Россией звучало много пропаганды и фейков со стороны противника, которые направлены на население временно оккупированных территорий и России. 

"Они уже рассказывали, что Славянск под их контролем, и что они находятся на подступах к Краматорску, но я четко знаю, о чем говорю — да, в Песках очень тяжело, но командование приняло дополнительные меры, чтобы планы врага не были реализованы", — сказал Кириленко.

Он отметил, что на линии фронта продолжаются постоянные обстрелы, а захват Песок противнику нужен, чтобы обойти Авдеевку с юга для реализации дальнейшего наступления, однако планы оккупантов известны, и командование делает все, чтобы не пропустить врага. 

Фронт в районе Песок и Авдеевки (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Россияне наступают на Бахмут, ВСУ отбили атаки оккупантов в районе Авдеевки — карта 

Дмитрий Гриниченко
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Донецкая область война Донбасс авдеевка Пески Павел Кириленко
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