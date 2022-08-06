Пески находятся под контролем ВСУ, командование приняло дополнительные меры — глава ОВА
Пески контролируются Вооруженными Силами Украины, а оккупанты распространяют фейки о захвате населенного пункта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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По его словам, с начала полномасштабной войны с Россией звучало много пропаганды и фейков со стороны противника, которые направлены на население временно оккупированных территорий и России.
"Они уже рассказывали, что Славянск под их контролем, и что они находятся на подступах к Краматорску, но я четко знаю, о чем говорю — да, в Песках очень тяжело, но командование приняло дополнительные меры, чтобы планы врага не были реализованы", — сказал Кириленко.
Он отметил, что на линии фронта продолжаются постоянные обстрелы, а захват Песок противнику нужен, чтобы обойти Авдеевку с юга для реализации дальнейшего наступления, однако планы оккупантов известны, и командование делает все, чтобы не пропустить врага.
- Армия России провела ряд неуспешных наступлений на Донбассе и пытается наступать под Харьковом, Беларусь проверяет боеготовность спецназа.
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- Морпехи устроили засаду на Донбассе: минус танк, два БМП и 15 оккупантов, плюс трое пленных.
- ВСУ отошли в районе Авдеевки и Бахмута, но освободили два поселка на Донбассе — карта.
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