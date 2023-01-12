Штурмовик Су-25 россиян не вернулся к своим после вылета на Донбассе

Сегодня утром, 12 января, Силы обороны Украины на Донбассе лишили российских оккупантов очередного штурмовика Су-25. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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Подразделения зенитных ракетных войск "на восточном направлении" уничтожили штурмовик, написали там.

Также сегодня на юге был сбит разведывательный беспилотник врага оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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Євген Пилипенко

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