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Штурмовик Су-25 россиян не вернулся к своим после вылета на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 11:22
Штурмовик Су-25 россиян не вернулся к своим после вылета на Донбассе - Фото
Штурмовики Су-25 российских оккупантов на аэродроме (скриншот)

Сегодня утром, 12 января, Силы обороны Украины на Донбассе лишили российских оккупантов очередного штурмовика Су-25. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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Подразделения зенитных ракетных войск "на восточном направлении" уничтожили штурмовик, написали там.

Также сегодня на юге был сбит разведывательный беспилотник врага оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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Євген Пилипенко
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Орлан-10 война Донбасс самолет БПЛА су-25 вкс рф
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