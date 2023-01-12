Politico: Сомнительно, что Шольц преодолеет нежелание дать ВСУ танки без лидерства Байдена

Канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли даст добро на отправку тяжелой немецкой бронетехники Украине, в том числе третьими странами, несмотря на стремление Британии дать ВСУ свои танки, пока США не покажут пример с танками Abrams. Об этом со ссылкой на различных собеседников пишет европейский филиал Politico.

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Вчера, 11 января, президент Польши объявил во Львове, что в рамках потенциальной коалиции его страна даст Украине "роту" Leopard 2 – "такое решение уже [принято] в Варшаве". Но Польша не может дать танки, пока Берлин не согласился на их реэкспорт.

Журналисты пишут: аргумент канцлера, что Берлин "не должен действовать в одиночку" при отправке западных танков, "будет обесценен действиями Великобритании", если 20 января на Рамштайне та объявит о передаче Challenger 2 Украине.

Однако "ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство", заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции в Берлине.

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На условиях анонимности два немецких чиновника заявили Politico, что позиция Шольца якобы сильно зависит от позиции президента США Джо Байдена, с которым канцлер тесно координировал действия, когда в начале 2023 года было объявлено о поставке немецких и американских БМП.

В администрации США считают, что наилучшим решением для ВСУ являются поставки "Леопардов", и кивают на то, что "Абрамсы" потребляют больше топлива, чем Leopard, что их сложнее обслуживать из-за особенностей логистики в Европе, а также якобы непросто ими управлять; вдобавок, некоторые танковые технологии не одобрены для экспорта.

Знакомый с внутренними обсуждениями поставок Abrams Украине собеседник издания сказал, что тема "постоянно обсуждается, но решения и близко нет".

Politico пишет, что украинские официальные лица предложили США отправить всего пять "Абрамсов", чтобы подтолкнуть Европу к действиям. Однако, несмотря на обещание полной прозрачности в отношении того, где будут развернуты эти танки и как они будут использоваться, Пентагон пока не одобрил эту идею.

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Євген Пилипенко

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