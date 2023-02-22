Шубы, полотенца, колбаса и медали. Кремль "благодарит" семьи убитых в Украине оккупантов

Администрация российского Владивостока подарила женам уничтоженных в Украине российских военных продуктовые наборы. Об этом сообщает The Insider.

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Издание пишет, что о раздаче наборов сообщалось в Telegram-канале администрации Владивостока, однако после того как новость разошлась в СМИ, публикация была удалена. Ее копия сохранилась в архиве.

В администрации уточнили, что вручение подарков проводилось совместно с компанией "Ратимир". На ее сайте указано, что это "один из лидирующих российских брендов мясной продукции на Дальнем Востоке". Среди продукции "Ратимира" — колбасы, сосиски, паштеты, консервы и полуфабрикаты.

Жен и матерей российских оккупантов, участвующих в войне против Украины, регулярно награждают подобными подарками, сообщает издание. Помимо продуктовых наборов им вручают полотенца, медали и денежные суммы.

В начале февраля родственницам уничтоженных в ходе российской войны против Украины членов террористической организации ДНР передали из Москвы шубы. Женщины снялись с этими шубами в пропагандистском видео и поблагодарили Россию от "чистого сердца".

Вадим Ребрина

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