Родственницам убитых оккупантов с Донбасса Россия дала шубы. Они остались довольны: видео

Родственницам уничтоженных в ходе российской войны против Украины членов террористической организации ДНР передали из Москвы шубы. Женщины снялись с этими шубами в пропагандистском видео и поблагодарили Россию от "чистого сердца". Ролик опубликовало издание Медуза.

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"Сегодня получили такую помощь. Очень благодарны вам. Сегодня здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Спасибо большое от чистого сердца... Не каждый, наверно, думал, что такая возможность будет (получить шубу за убитого родственника. – ред.)", – сказала одна из женщин.

Затем все они хором несколько раз повторяют "спасибо".

Оператор говорит, что это помощь от "русского актива нашей столицы". "Вот в такие моменты ощущаем, что мы – одна семья", – сказал он. "Да", – согласились женщины.

Сегодня в результате ранения в голову умер один из главарей террористической организации ЛНР, лидер праворадикальной российской организации "Светлая Русь" Игорь Мангушев, который в августе прошлого года публично призывал к "деукраинизации" Украины и геноциду ее граждан.

Вадим Ребрина

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