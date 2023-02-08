Призывал к геноциду украинцев. Уничтожен один из главарей террористической организации ЛНР

В результате ранения в голову умер один из главарей террористической организации ЛНР, лидер праворадикальной российской организации "Светлая Русь" Игорь Мангушев, который в августе прошлого года публично призывал к "деукраинизации" Украины и геноциду ее граждан. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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По данным пропагандистов, "командира подразделения народной милиции ЛНР" Мангушева, который воевал против Украины с 2014 года, несколько дней назад ранили выстрелом в голову.

Прокремлевские Telegram-каналы пишут, что выстрел был произведен в затылок в упор "или почти в упор".

В августе 2022 года в интернете появилось видео, на котором Мангушев с человеческим черепом в руках выступает перед аудиторией и призывает к убийству всех украинцев. Из контекста выступления следует, что череп якобы принадлежит одному из убитых на Азовстали. "Украина должна быть деукраинизирована. Российские земли "Малороссии" должны быть возвращены назад. <...> Все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены", — сказал тогда террорист.

После появления этого видео уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что передал информацию о нем Следственной комиссии ООН по Украине и Офису генерального прокурора.

Вадим Ребрина

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