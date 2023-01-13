Шуфрича и Суркиса исключили из Национального олимпийского комитета

Национальный олимпийский комитет принял решение об отставке ряда спортивных функционеров, в том числе и представителей запрещенной в Украине ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Григория Суркиса. Трансляция онлайн-заседания генассамблеи НОК велась в YouTube.

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На заседании 13 января НОК принял отставки членов НОК Григория Суркиса, Нестора Шуфрича, Андрея Кожемякина, Жана Беленюка, Георгия Зубко, Евгения Пронина и экс-футболиста и тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

В ноябре 2022-го в НОК Украины прошли выборы нового руководителя организации. Им стал Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта Украины. НОК Украины впервые с 2005 года сменил руководителя, 17 лет эту должность занимал Сергей Бубка.

Первым вице-президентом организации стал государственный секретарь Минмолодьспорта Алексей Перевезенцев. Вице-президентами – президент Олимпийской академии Украины Мария Булатова, заместитель руководителя Офиса президента Украины, президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров и посол UNITED24, экс-футболист Андрей Шевченко.

Шевченко объявил о выходе из состава НОК на следующий день после избрания по итогам выборов. Он заявил, что не может остаться в составе НОК "при таком составе", но не уточнил, кем именно недоволен.

"Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойны их", – заявил Шевченко.

В НОК тогда информировали, что Григорий Суркис и Нестор Шуфрич тоже написали заявления о выходе из организации.

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Оксана Житнюк

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