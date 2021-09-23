Швеция, Норвегия и Дания подпишут договор о военном сотрудничестве

На этой неделе Швеция подпишет соглашение о сотрудничестве в области обороны с Норвегией и Данией, чтобы противостоять ухудшающейся ситуации в области безопасности в Балтийском регионе. Об этом сообщает Reuters.

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Швеция, которая не является членом НАТО, но поддерживает тесные связи с Альянсом, восстанавливает свои вооруженные силы из-за растущей напряженности с Россией в Балтийском регионе.

"Если возникнет кризисная ситуация, мы будем значительно лучше подготовлены, так как будем координировать наши планы в этом регионе, – сказал министр обороны Швеции Петер Хультквист. – На практике мы сможем быстрее реагировать".

По его словам, объединенные ресурсы трех стран помогут сдержать потенциального антагониста.

Швеция увеличила военные расходы – в том числе согласилась купить у США ракеты Patriot – и в последние годы углубила военное сотрудничество с НАТО и соседними странами, такими как Финляндия, в ответ на обострение напряженности в отношениях с Россией.

15 сентября Австралия, США и Британия создали альянс AUKUS для противодействия Китаю.

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Наталия Медведева

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