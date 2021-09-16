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Силовики, дипломаты, энергетики. Зеленский создал группу противостояния Северному потоку-2

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 22:45
Силовики, дипломаты, энергетики. Зеленский создал группу противостояния Северному потоку-2 - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации угроз в связи с Северным потоком-2. Об этом сообщает Офис президента.

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Как отмечается, в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта Северный поток-2, который несет прямую угрозу нацбезопасности и безопасности всего региона, Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков.

Группу возглавил глава ОП Андрей Ермак, в ее состав войдут: 

- глава СБУ Иван Баканов;

- председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко (по согласию);

- министр энергетики Герман Галущенко;

- секретарь СНБО Алексей Данилов;

- первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко;

- советник министра энергетики Елена Зеркаль (по согласию);

- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;

- министр юстиции Денис Малюська;

- чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова;

- чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник;

- замглавы ОП Юлия Свириденко;

- замглавы ОП, секретарь рабочей группы Андрей Сибига;

- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;

- президент общества с ограниченной ответственностью Грант Торнтон, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый (по согласию).

Как отмечается, рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах.

Наталия Медведева
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северный поток-2
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