Силовики, дипломаты, энергетики. Зеленский создал группу противостояния Северному потоку-2
Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации угроз в связи с Северным потоком-2. Об этом сообщает Офис президента.
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Как отмечается, в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта Северный поток-2, который несет прямую угрозу нацбезопасности и безопасности всего региона, Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков.
Группу возглавил глава ОП Андрей Ермак, в ее состав войдут:
- глава СБУ Иван Баканов;
- председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко (по согласию);
- министр энергетики Герман Галущенко;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко;
- советник министра энергетики Елена Зеркаль (по согласию);
- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
- министр юстиции Денис Малюська;
- чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова;
- чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник;
- замглавы ОП Юлия Свириденко;
- замглавы ОП, секретарь рабочей группы Андрей Сибига;
- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
- президент общества с ограниченной ответственностью Грант Торнтон, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый (по согласию).
Как отмечается, рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах.
- 9 сентября агентство Bloomberg сообщило, что газ из РФ в Германию по трубопроводу Северный поток-2 может пойти в октябре. 10 сентября Газпром заявил о завершении строительства Северного потока-2.
- Нынешние цены на газ говорят о том, что Россия уже использует Северный поток-2 как оружие, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак. 15 сентября цена газа в Европе достигла $964 за 1000 кубометров.
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