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Силы обороны отбили атаки россиян у 12 населенных пунктов на Донбассе – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 07:33
Силы обороны отбили атаки россиян у 12 населенных пунктов на Донбассе – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки 27 января Силы обороны отбили атаки российских оккупантов у 12 населенных пунктов на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 28 января.

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Как отмечается, россияне продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях – обороняются.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Воины Сил обороны уничтожили вражеские самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два БпЛА типа "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника и пять районов сосредоточения его живой силы.

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Наталія Медведєва
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война сводка генштаб
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