Силы обороны Украины уничтожили 650 оккупантов, восемь танков и 22 БМП – сводка за сутки

Украинские военные за сутки уничтожили 650 российских оккупантов, восемь танков и 22 БМП. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Армия России с 24 февраля по 29 января потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 126 160 (+650) человек ликвидировано,

танков ‒ 3197 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 6366 (+22),

артиллерийских систем ‒ 2195 (+7),

РСЗО ‒ 453 (0),

средств ПВО ‒ 221 (0),

самолетов ‒ 293 (0),

вертолетов ‒ 284 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1947 (0),

крылатых ракет ‒ 796 (0),

кораблей/катеров ‒ 18 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5037 (+10),

спецтехники ‒ 199 (0).

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Наталія Медведєва

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