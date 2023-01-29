Силы обороны Украины уничтожили 650 оккупантов, восемь танков и 22 БМП – сводка за сутки
Украинские военные за сутки уничтожили 650 российских оккупантов, восемь танков и 22 БМП. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Армия России с 24 февраля по 29 января потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 126 160 (+650) человек ликвидировано,
танков ‒ 3197 (+8),
боевых бронированных машин ‒ 6366 (+22),
артиллерийских систем ‒ 2195 (+7),
РСЗО ‒ 453 (0),
средств ПВО ‒ 221 (0),
самолетов ‒ 293 (0),
вертолетов ‒ 284 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1947 (0),
крылатых ракет ‒ 796 (0),
кораблей/катеров ‒ 18 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5037 (+10),
спецтехники ‒ 199 (0).
Читайте также: Россияне наступают на трех направлениях, их атаки отбиты у 16 населенных пунктов – Генштаб
Комментарии