Силы обороны Украины уничтожили еще 250 оккупантов: сводка потерь армии России
Украинские военные вчера, 27 июня, уничтожили 250 российских оккупантов, 15 танков и 17 боевых бронемашин. Армия РФ потеряла 35 250 военных ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба.
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Вчера силы обороны Украины нанесли наибольшие потери россиянам на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 28 июня армия России потеряла:
личного состава – около 35 250 (+250) человек ликвидировано,
танков – 1567 (+15),
боевых бронированных машин – 3704 (+17),
артиллерийских систем – 778 (+7),
РСЗО – 243 (0),
средств ПВО – 102 (+1),
самолетов – 217 (0),
вертолетов – 185 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (0),
крылатых ракет – 139 (0),
кораблей / катеров – 14 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2589 (+14),
спецтехники – 61 (+1).
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