Силы обороны Украины уничтожили еще 250 оккупантов: сводка потерь армии России

Украинские военные вчера, 27 июня, уничтожили 250 российских оккупантов, 15 танков и 17 боевых бронемашин. Армия РФ потеряла 35 250 военных ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера силы обороны Украины нанесли наибольшие потери россиянам на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 28 июня армия России потеряла:

личного состава – около 35 250 (+250) человек ликвидировано,

танков – 1567 (+15),

боевых бронированных машин – 3704 (+17),

артиллерийских систем – 778 (+7),

РСЗО – 243 (0),

средств ПВО – 102 (+1),

самолетов – 217 (0),

вертолетов – 185 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (0),

крылатых ракет – 139 (0),

кораблей / катеров – 14 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2589 (+14),

спецтехники – 61 (+1).

Читайте также: Украинская авиация сделала 20 групповых вылетов, ВСУ отбили ряд штурмов – сводка Генштаба

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.