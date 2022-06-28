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Украинская авиация сделала 20 групповых вылетов, ВСУ отбили ряд штурмов – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 07:50
Украинская авиация сделала 20 групповых вылетов, ВСУ отбили ряд штурмов – сводка Генштаба - Фото
Су-24 (фото - SERGEY DOLZHENKO, EPA)

Украинская ударная авиация вчера совершила до 20 групповых вылетов и нанесла мощные авиаудары по армии России. На земле силы обороны Украины отбили ряд штурмов и наступлений, в частности на Харьковском, Славянском направлениях и на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Воздух

Ударная авиация Воздушных Сил нанесла мощные авиаудары по позициям армии России. Фактически на всех направления украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м сделали до 20 боевых групповых вылетов.

Харьковское направление

РФ сосредоточила основные усилия на недопущении продвижения украинских сил к госгранице, продолжает штурмовые действия для улучшения тактического положения и сковывания украинских войск. Враг нанес авиаудар в районе Яворского, обстрелял из артиллерии Харьков и ряд населенных пунктов. Защитники Украины отбили штурмовые действия в направлении Довгалевка-Залиман, россияне отошли.

Донбасс

Славянское – враг ведет штурмовые действия в направлении Довгеньке-Долина, создает условия для наступления на Славянск, основные усилия сосредотачивает на продолжении наступления на Изюм-Славянск. РФ обстреливала украинские позиции из артиллерии и РСЗО, провела аэроразведку в районе Грушевахи. Украинские силы остановили попытку наступления в направлении Довгеньке-Долина и отбросили врага назад. Краматорское – активных боевых действий враг не вел, ударил артиллерией по Маякам и Татьяновке.

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Лисичанское – РФ била из минометов и артиллерии, нанесла авиаудары в районе Николаевки и Яковлевки, ведет штурмовые действия в направлении Волчеяровка-южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются. РФ пытается взять под контроль дорогу Бахмут-Лисичанск, вела разведку боем и затем наступление в направлении Николаевка-Спорная, но украинские воины все эти попытки придушили и заставили врага отойти.

На Бахмутском – РФ обстреливала из артиллерии ряд населенных пунктов, ведет штурмовые действия в направлении Мироновка-Углегорская ТЭС. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях РФ активных боевых действий не вела, обстреливала ряд населенных пунктов. Украинские военные отбили штурм в направлении Егоровка-Павловка, враг с потерями отошел.

Юг

На Южнобугском направлении РФ сосредотачивает усилия на удержании рубежей, хочет не допустить контрнаступательных действий украинских сил в Николаевской и Херсонской областях, пытается сорвать их перегруппировку, нанесла авиаудар в районе Потемкино. В Черном море – два носителя крылатых ракет "Калибр".

Север

В армии Беларуси проводят плановую тренировку по связи с привлечением узлов связи пунктов управления. Армия РФ обстреляла артиллерией приграничье Сумской области, провела аэроразведку в Черниговской области.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс Харьков самолеты авиация армия рф генштаб воздушные силы юг
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