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Артиллерия и ракеты. Россия изменила тактику в войне против Украины – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 22:47
Артиллерия и ракеты. Россия изменила тактику в войне против Украины – Пентагон - Фото
Артиллерия России (фото: EPA)

Российские оккупанты изменили военную тактику в ходе полномасштабного вторжения в Украину, используя дальнобойное вооружение. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге для журналистов, сообщает репортер Foreign Policy Джек Детч. 

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Представитель Пентагона считает, что после поражения в битве за Киев на первом этапе полномасштабной войны, россияне сделали акцент на использовании дальнобойной артиллерии и ракетных ударах. 

Он также отметил, что за минувшие выходные Россия выпустила 60 ракет по Киеву, Львову и Чернигову. 

Читайте также: Российская армия провела работу над ошибками, враг силен — Минобороны 

Дмитрий Гриниченко
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пентагон армия России война тактика
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