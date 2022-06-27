Артиллерия и ракеты. Россия изменила тактику в войне против Украины – Пентагон
27.06.2022, 22:47
Артиллерия России (фото: EPA)
Российские оккупанты изменили военную тактику в ходе полномасштабного вторжения в Украину, используя дальнобойное вооружение. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге для журналистов, сообщает репортер Foreign Policy Джек Детч.
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Представитель Пентагона считает, что после поражения в битве за Киев на первом этапе полномасштабной войны, россияне сделали акцент на использовании дальнобойной артиллерии и ракетных ударах.
Он также отметил, что за минувшие выходные Россия выпустила 60 ракет по Киеву, Львову и Чернигову.
- В Пентагоне также считают, что украинские защитники наносят значительные потери российским оккупантам на Донбассе, несмотря на отступление из Северодонецка.
- США обучат еще 50 бойцов Вооруженных Сил Украины использованию ракетной системы HIMARS в ближайшее время.
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