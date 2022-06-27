ВСУ наносят значительный ущерб РФ на Донбассе, несмотря на потерю Северодонецка — Пентагон

Украинские защитники наносят значительные потери российским оккупантам на Донбассе, несмотря на отступление из Северодонецка. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге для журналистов, сообщает репортер Foreign Policy Джек Детч.

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По словам представителя Пентагона, в США считают, что украинские войска наносят значительный ущерб россиянам на Донбассе, несмотря на отступление из Северодонецка.

"Украинцы заставляют их платить за очень маленький участок земли", — сказал чиновник.

Также он отметил, что России может не хватать высокопоставленных военачальников, что заставляет ее больше полагаться на отставных офицеров и резервистов.

"Тот факт, что россияне говорят о резервах, свидетельствует о влиянии украинцев на их армию", — сказал чиновник.

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Дмитрий Гриниченко

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