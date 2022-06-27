UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ наносят значительный ущерб РФ на Донбассе, несмотря на потерю Северодонецка — Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 21:47
ВСУ наносят значительный ущерб РФ на Донбассе, несмотря на потерю Северодонецка — Пентагон - Фото
Танки ВСУ в районе Северодонецка (Фото: EPA)

Украинские защитники наносят значительные потери российским оккупантам на Донбассе, несмотря на отступление из Северодонецка. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге для журналистов, сообщает репортер Foreign Policy Джек Детч. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам представителя Пентагона, в США считают, что украинские войска наносят значительный ущерб россиянам на Донбассе, несмотря на отступление из Северодонецка.

"Украинцы заставляют их платить за очень маленький участок земли", — сказал чиновник.

Также он отметил, что России может не хватать высокопоставленных военачальников, что заставляет ее больше полагаться на отставных офицеров и резервистов. 

"Тот факт, что россияне говорят о резервах, свидетельствует о влиянии украинцев на их армию", — сказал чиновник.

Читайте также: Отход ВСУ от Северодонецка не облегчает России задачу захвата Донбасса – разведка Британии 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война Донбасс северодонецк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 