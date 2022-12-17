Силы обороны Украины уничтожили еще 420 оккупантов и 61 ракету: сводка потерь армии РФ

По состоянию на утро 17 декабря, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 97 690 военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 16 декабря включительно:

личного состава — около 97 690 человек (+420 за прошедшие сутки);

танков — 2985 (+5);

боевых бронированных машин — 5958 (+6);

артиллерийских систем — 1947 (+13);

РСЗО — 410 (+4);

средств ПВО — 211 (-);

самолетов — 281 (-);

вертолетов — 264 (-);

автотехники и автоцистерн — 4577 (+14);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1648 (-);

спецтехники — ​​174 (+2);

крылатых ракет — 653 (+61).

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Наталія Медведєва

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