Силы обороны Украины уничтожили еще 420 оккупантов и 61 ракету: сводка потерь армии РФ
По состоянию на утро 17 декабря, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 97 690 военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 16 декабря включительно:
личного состава — около 97 690 человек (+420 за прошедшие сутки);
танков — 2985 (+5);
боевых бронированных машин — 5958 (+6);
артиллерийских систем — 1947 (+13);
РСЗО — 410 (+4);
средств ПВО — 211 (-);
самолетов — 281 (-);
вертолетов — 264 (-);
автотехники и автоцистерн — 4577 (+14);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1648 (-);
спецтехники — 174 (+2);
крылатых ракет — 653 (+61).
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